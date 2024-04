Il derby di Milano è, come sempre, uno spettacolo anche sulle tribune. Prima del fischio d'inizio, infatti, le due tifoserie hanno mostrato le loro coreografie, incentrate sullo sfottò verso i rivali di sempre, in una partita potenzialmente decisiva (e storica) per lo scudetto dell'Inter. La Curva Nord, in particolare, ha lanciato un messaggio alla Sud: "Il nostro destino, il vostro incubo", frase ovviamente riferita alla seconda stella in arrivo, che potrebbe essere conquistata proprio nel derby, in caso di vittoria. Ecco l'immagine, raccolta dall'inviato di FCInter1908.it Daniele Vitiello: