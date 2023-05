Milan, Leo verso il recupero per l’euroderby di ritorno. Oggi allenamento personalizzato

L'attaccante del Milan non ci sarà per la trasferta di domani a La Spezia ma sarà presente nel ritorno della semifinale con l'Inter

Nella giornata di venerdì 12 maggio Leao ha svolto un allenamento personalizzato come da programma: l’obiettivo è quello di preservarlo per il ritorno contro l’Inter. La sua presenza martedì in Champions League non dovrebbe essere a rischio.