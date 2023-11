Milenkovic: “Lautaro il più difficile da marcare. Ha la dinamite nelle gambe. Non puoi…”

Qual è l'attaccante più difficile da marcare? È una domanda che spesso viene rivolta ai difensori e non ha fatto eccezione Nikola Milenkovic intervistato da Mozzart Sport. Il difensore della Fiorentina non ha dubbi: "Lautaro perché può segnare da qualsiasi posizione. Non puoi lasciargli un metro".

"Se decide di andare da una parte, lo farà. Ha quelle gambe esplosive come se contenessero della dinamite. È forte, agile, vede il gol ad ogni tiro e può segnare... È molto imprevedibile. Alcuni giocatori sai come dribblano, cosa fanno in determinati momenti. Lui non è così ed è questo che lo rende un giocatore di altissimo livello. Molto difficile da marcare”.