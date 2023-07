Milinkovic, l’Inter si era mossa: “Ora può tornarci solo con questo clamoroso addio”

Il Corriere dello Sport conferma: l'Inter aveva mosso passi concreti per Sergej Milinkovic-Savic. Simone Inzaghi ha fatto il nome del serbo nel famoso summit con la dirigenza, che però ha poi scelto Frattesi. Spiega il quotidiano: "L’Inter si era mossa in anticipo: Sergej è un pupillo di Simone, ma l’operazione Frattesi di fatto ha chiuso la strada e allo stato attuale non ci sono risorse per avviare discorsi con la Lazio. Un ritorno sul serbo sarebbe immaginabile solo nel caso clamoroso in cui Barella volasse in Premier come Tonali garantendo un’ottantina di milioni, ma siamo nel campo delle ipotesi. E bisognerebbe vedere, a quel punto, se Lotito si accontenterebbe della metà per il suo gioiello".