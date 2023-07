Cds – Trubin è caldissimo: “Bis Inter: con lui un portiere esperto tra Sommer o…”

Siamo verso le fasi finali della trattativa che porterà Andre Onana al Manchester United. Per questi motivi, già nelle ultime ore, l'Inter si è messa all'opera per trovare i sostituti adatti al camerunense, come scrive il Corriere dello Sport: "Un indizio in più sul fatto che Inter e Manchester United si stiano avvicinando è arrivato ieri nel tardo pomeriggio, quando nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione è arrivato Edoardo Crnjar, intermediario di Anatolij Trubin , il portiere dello Shakhtar nonché la prima alternativa interista per rimpiazzare Onana.

Gli ucraini provano a tirare sul prezzo, ma l’Inter lo valuta 10 milioni, visto che il contratto del portiere scade a giugno 2024 e c’è il rischio concreto di liberarsi a zero. Tra i pali il suo nome resta caldissimo per diventare quel profilo più giovane da affiancare a uno esperto, che potrebbe essere lo svizzero Sommer, in uscita dal Bayern dove era arrivato per sostituire Neuer sino a fine stagione. A meno che non si decida di rinnovare il contratto di Samir Handanovic, scaduto il 30 giugno, per un altro anno".