Milito: “Lautaro top, stravedo per Dzeko. Triplete magico, ricordo quando alla Pinetina…”

Su Mourinho e il Triplete

"Quell'anno è stato l'anno che tutti i calciatori sognano. Un anno magico, una squadra straordinaria di grandissimi campioni. Mourinho è stato top, senza di lui non avremmo vinto quello che abbiamo vinto. Lui è stato fondamentale, riesce a far esprimere al meglio ogni giocatore, riesce a gestire i momenti come nessuno. La gestione è fondamentale, gestire grandi campioni non è per tutti e in questo lui è il migliore. Quell'anno ci è riuscito tutto, ci sono stati diversi momenti decisivi e importanti che hanno reso il sogno realtà. La partita di Kiev soprattutto, eravamo quasi fuori al girone e con due gol abbiamo passato il turno. E poi agli ottavi, col Chelsea. Lì abbiamo avuto la consapevolezza di poter andare avanti. Ricordo ancora il sorteggio alla Pinetina, non potevamo prendere il Barcellona e non volevamo prendere il Chelsea. E abbiamo preso il Chelsea. A Stamford Bridge abbiamo fatto una partita straordinaria, preparata benissimo. Dopo il Chelsea, abbiamo capito di potercela giocare con chiunque. L'allenatore è importante, ci sono momenti di difficoltà dove l'allenatore è importante. Quel Barcellona era la squadra più forte del mondo, siamo andati sotto di un gol a San Siro ma abbiamo fatto una partita straordinaria giocando anche bene e ci ha permesso di andare al Camp Nou più tranquilli"