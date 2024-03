Intervistato dal canale YouTube ZW JACKSON, l'ex attaccante nerazzurro ha parlato dell'Inter di Simone Inzaghi e non solo

Intervistato dal canale YouTube ZW JACKSON, Diego Milito è tornato con la mente alla strepitosa stagione 2009/10 culminata con lo storico Triplete. "Dopo tanti anni sento ancora l'emozione di quello che abbiamo fatto. Ho avuto la possibilità doi far gol io, ma avevo dietro una squadra incredibile, senza di loro non avrei potuto fare niente. Dopo tanti anni l'emozione è sempre la stessa".

"Il segreto? L'unione del gruppo, una squadra fatta di grandi campioni che avevano un sogno davanti, un grandissimo allenatore e un presidente come Moratti che era sempre vicino a noi. Tutto questo, oltre alla qualità della squadra, ci ha permesso di fare quello che abbiamo fatto. L'emozione di far gol è inspiegabile, soprattutto in una finale di Champions League. Difficile da spiegare quello che ho sentito, è stata un'emozione incredibile. Col tempo ti accorgi dell'importanza che ha avuto e quello che poi abbiamo fatto".