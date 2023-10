Da Haaland al grande ex Lukaku: la missione di Acerbi per Inter-Roma

Da Haaland a Lukaku

Il 10 giugno scorso il difensore nerazzurro riuscì a tenere testa per il tutto il match a un giocatore in grado di segnare 52 reti in 53 partite stagionali. L’interista mise in mostra una concentrazione feroce fino al triplice fischio, senza accusare defaillance e facendo valere l’età e quindi l’esperienza anche rispetto al resto del reparto arretrato. Sicuro nell’uno contro uno e bravo nel proteggersi sulla profondità, sui possibili scatti improvvisi, grazie al supporto nei movimenti dei compagni di reparto per sopperire alla mancanza di velocità. Sulla carta uno schema replicabile contro Lukaku, dopo averlo sfidato (e quindi conosciuto a fondo) decine di volte in allenamento. Domenica sarà proprio questo uno dei testa a testa più attesi, come successo non solo contro Haaland, ma anche contro Osimhen nella sfida d’andata dello scorso campionato (vinta 1-0), quando il nigeriano del Napoli si presentò a San Siro da capocannoniere e uscì sconfitto dallo scontro con Acerbi, impeccabile sugli anticipi e nel gioco aereo fino al 90’.