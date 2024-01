Mkhitaryan highlander. “Per Inzaghi non si tocca. Con la Fiorentina punta al poker”

"«Ne resterà soltanto uno». La citazione di “Highlander” sembra calzare a pennello in vista della sfida con la Fiorentina. Del centrocampo titolare, quello che, per intendersi, ha giocato 18 volte su 20 dall’inizio, causa squalifica di Calhanoglu e Barella, ci sarà soltanto Mkhitaryan . Si proprio l’armeno che, con i suoi 35 anni appena compiuti, è di fatto una sorta di “Immortale”, essendo il giocatore di movimento più impiegato da Inzaghi: più di Acerbi, di Lautaro e dello stesso Calhanoglu". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'utilizzo di Mkhitaryan da parte di Inzaghi. L'armeno è, di fatto, un insostituibile.

"Insomma, Mkhitaryan non sembra avvertire la fatica. E, più o meno, era così anche lo scorso anno. Era partito come riserva. Poi, l’infortunio di Brozovic, l’ha catapultato tra i titolari. E, da lì, è stato impossibile o quasi scalzarlo. Nonostante l'innesto di Frattesi, nulla è cambiato nemmeno in questa stagione. Mikhi è diventato ancora più insostituibile. Perché non c’è un altro giocatore con quelle caratteristiche in rosa, un elemento capace di essere un equilibratore, tra la fase difensiva e quella offensiva: in grado di ripiegare e di dare protezione, come di dare l’assalto all’area avversaria, con gamba, tiro e pure qualità nella giocata", rimarca il CorSport che sottolinea, poi, come Mkhitaryan sia stato in grado di fornire assist anche nei minuti finali a Thuram (col Monza) e Frattesi (con la Lazio) grazie alle ripartenze dell'armeno che ora punta al poker: ha giocato al Franchi di Firenze tre volte (due con la Roma) e ha sempre vinto. L'ultima, l'anno scorso, con l'Inter 4-3, grazie alla sua rete decisiva nei minuti di recupero.