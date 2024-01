De Siervo: “Supercoppa? Soddisfatti dell’audience. Nuova formula interessante perché…”

"La nostra presenza in Arabia Saudita serve per far conoscere il nostro campionato in questa area e in tutto il mondo", dice De Siervo

"Siamo convinti che questa nuova formula della competizione sia estremamente interessante in quanto consente di assegnare il primo trofeo dell’anno attraverso la formula innovativa dei play off. Inoltre permette a quattro diverse squadre di essere presente nella vetrina ideale per esportare il calcio italiano nel mondo. Riteniamo che la nostra presenza in Arabia Saudita, che si sta aprendo al calcio anche in proiezione Mondiali di calcio del 2034, ma soprattutto perché oltre il 50% della popolazione ha meno di 35 anni, serva per far conoscere il nostro campionato in questa area e in tutto il mondo, conquistando sempre più tifosi, carburante necessario per alimentare la passione per il calcio italiano”.