-Hai intenzione di chiudere la carriera all'Inter? — Sarebbe bello finire la mia carriera all'Inter ma non dipende da me, ma dalla società, da come vedono le cose in futuro. Farò del mio meglio nel provare a rimanere nel calcio e nell'Inter più lungo possibile e vedremo. Andremo passo dopo passo e decideremo se fermarmi o continuare.

-Cosa pensi di Zielinski? — Siamo felici di avere Zielinski come compagno e non come avversario perché è un calciatore fortissimo, che ci dà una grande mano, come ha fatto Frattesi che appena è arrivato all'Inter e entrando dalla panchina ha fatto la differenza e anche giocando da titolare ha dimostrato di poterlo essere. Decide il mister che non può far giocare 25 persone e ognuno fa il suo turno, avremo tante partite da giocare e ognuno avrà la possibilità di aiutare la squadra per dare una mano a noi e al mister. Secondo me è più tecnico, è bravissimo, non posso dire se mi somiglia o no, ma è meglio avere giocatori diversi per avere scelte diverse nelle partite che affronteremo. Avendo stesse caratteristiche non va bene, meglio avere giocatori che hanno caratteristiche diverse che uno che somiglia a me.

-Cosa pensi dell'arrivo di Taremi? — Taremi dal primo giorno mi ha impressionato. Ho giocato contro lui al Porto, lo abbiamo affrontato in CL, ed è fortissimo. L'ho seguito in Nazionale e ci darà una grande mano anche a lui. Servirà tempo per adattarsi nel migliore dei modi ma ho fiducia: sarà una grande forza per noi. Non molla, non si ferma va sempre avanti e cerca di segnare sempre.

-Che stagione sarà? — Col Genoa sarà difficilissima, a Marassi l'anno scorso non abbiamo vinto. Ci aspetta una gara difficile e saremo pronti per quella partita. Cercheremo di cominciare al meglio il campionato. Hanno cambiato allenatori Milan, Napoli e Juve e sono state rinforzate con diversi acquisti. Penseremo a noi stessi e non agli avversari, al nostro gioco. Faremo tante partite e sarà diverso anche in CL, saranno belle partite e siamo pronte a giocarle tutte.

(Fonte: DAZN)