Mattinata di Ferragosto al lavoro per il Genoa di Alberto Gilardino atteso dall'esordio in campionato sabato al Ferraris contro i campioni d'Italia dell'Inter. Per la sfida contro i nerazzurri il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Marcandalli, Ankeye e Matturro, tutti indisponibili per problemi fisici.