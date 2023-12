Mkhitaryan: “Sono felicissimo, voglio altri trofei e rendere orgogliosi i tifosi dell’Inter”

Sei arrivato in silenzio, ma sei diventato fondamentale in questo gruppo: quanto sei orgoglioso di farne parte?

"Sono molto orgoglioso perché faccio parte di un grande gruppo, stiamo facendo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi e vincere trofei".

Hai giocato in grandi Club e hai tanta esperienza, ma qui all'Inter sei migliorato ulteriormente come giocatore: quanto sei cresciuto in questi anni?