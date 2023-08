Inter, Mkhitaryan: “Siamo fortissimi e dimostreremo di meritare lo scudetto. Dopo Istanbul…”

"Siamo da scudetto perché abbiamo una grande voglia. La sconfitta in finale di Champions ci ha fatto diventare più cattivi, dimostreremo di meritare di vincere la seconda stella. Siamo fortissimi. Abbiamo un centrocampo forte, non c'è dubbio che ognuno meriti di giocare titolare. Sono fiducioso che nelle prossime partite il mister farà giocare tutti e tutti dimostreranno di essere da Inter".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.