Nel pre-partita di Real Sociedad-Inter, Henrikh Mkhitaryan ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Vogliamo provare ad arrivare in fondo di nuovo, continuiamo il percorso dell'anno scorso, non è finito. Vedremo dove arriveremo. 5 cambi rispetto al derby? Non cambia nulla, siamo tutti pronti e il modo in cui giochiamo è lo stesso, faranno vedere che sono pronti ad aiutare la squadra".