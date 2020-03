Coronavirus, si muovono gli sponsor dell’Inter: Monalisa dona materiali e scrive “Forza Italia”

Il Monalisa Group, azienda manifatturiera cinese da tempo inserita nella lista dei partner commerciali dell’Inter, si è schierato a fianco della società nerazzurra nella lotta al coronavirus e nell’aiuto concreto al popolo italiano. Il Monalisa Group, come testimonia questa foto, ha inviato materiale medico e sanitario in Italia (mascherine soprattutto), con tanto di messaggio di sostegno al paese in difficoltà. Un “Forza Italia” stampato su ogni scatolone destinato, appunto, al nostro paese.

Il tutto rientra nella campagna di sensibilizzazione dell’Inter, che va avanti ormai da settimane, con Steven Zhang in prima linea nell’aiutare l’Italia nella sua lotta contro il coronavirus.