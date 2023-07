UFFICIALE – Il Monza annuncia Gagliardini: “Quantità, qualità ed esperienza: benvenuto”

Roberto Gagliardini è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Bergamo il 7 aprile 1994, cresce nel Settore Giovanile dell’Atalanta, con cui esordisce in prima squadra il 4 dicembre 2013, in Coppa Italia contro il Sassuolo.

Nel gennaio 2014 viene ceduto in prestito al Cesena, dove debutta segnando in Serie B contro il Varese, e contribuisce alla Promozione in Serie A dei romagnoli. Dopo le esperienze in Serie B con le maglie di Spezia e Vicenza, nel gennaio 2016 torna all’Atalanta, dove a fine stagione fa il suo esordio in Serie A contro il Genoa. Dalla stagione successiva guadagna sempre più spazio, collezionando 13 presenze in Serie A con un ottimo rendimento, e a gennaio 2017 viene acquistato dall’Inter.