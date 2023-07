Inter, Mirror: “Lo United può avere Onana già stasera: pronti 40 mln di sterline”

Prosegue spedita la trattativa tra il Manchester United e l'Inter per Andre Onana. E, secondo il Mirror, le parti possono arrivare ad una conclusione dell'affare già stasera. Come risulta al tabloid, infatti, i dialoghi sono arrivati ad un punto di svolta ieri sera, quando i Red Devils hanno trovato l'accordo con il portiere camerunense e lo stanno cercando con l'Inter per un'operazione da circa 40 milioni di sterline (al cambio 46 milioni di euro).