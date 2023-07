Morata usato sicuro, l’Inter ci pensa. Garantisce Marotta, ok di Inzaghi: una controindicazione

Se Balogun è il primo nome sulla lista dell'Inter per rinforzare il reparto offensivo di Inzaghi che non avrà Lukaku , c'è un profilo ben noto che occupa il secondo posto. Si tratta dell'ex Juve, ora all'Atletico Madrid, Alvaro Morata.

"Alvaro Morata è una terra conosciuta, con meno rischi e quindi anche meno spesa. L’ex bianconero aspetta che venga depositato il suo rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid: la scadenza passerà dal 2024 al 2026, lo stipendio sarà spalmato da 9 a 6 milioni, ma soprattutto la clausola per portarlo via passerà da 20 a 12. Insomma, un acquisto conveniente, non a caso la Roma è partita in anticipo: i giallorossi hanno offerto 4,5 milioni più 500mila di bonus fino al 2027, quando l’attaccante avrebbe quasi 35 anni. In più, oggi il d.s. Pinto incontrerà gli agenti dello spagnolo che, curiosamente, si è messo a seguire su Instagram il club giallorosso. In questa partita, però, è entrata di prepotenza anche l’Inter, visto che Alvaro è l’alternativa finora più credibile a Balogun", sottolinea La Gazzetta dello Sport.