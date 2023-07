Morata, sì all’Inter ma dalla Spagna segnali negativi. Per Sommer ancora non ci siamo

"La questione è aperta e complessa allo stesso tempo. L’Inter ha fretta anche per anticipare la concorrenza della Roma e quella della Juve, che si muove a fari spenti. Giorni caldi per i nerazzurri: il portiere Onana è volato a Manchester (United), Sommer è vicino tanto che il Bayern Monaco non lo ha neppure fatto giocare in amichevole, ma ancora non ci siamo. Marotta considera troppi i 6 milioni di clausola sul contratto dello svizzero e intanto Inzaghi ha un solo portiere destinato a rimanere: Di Gennaro. Ieri sera è sbarcato Cuadrado: oggi sosterrà le visite mediche", aggiunge il quotidiano.