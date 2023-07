Sky – L’Inter ha risparmiato circa 80 mln rinunciando a Lukaku

Il club nerazzurro aveva messo in conto una cifra importantissima per trattenere la punta a Milano: cifra risparmiata dopo il suo tradimento

L'Inter non tornerà più su Lukaku dopo il flirt del belga con la Juventus. Il club nerazzurro aveva messo sul tavolo una cifra importante per trattenerlo a Milano, una cifra che verrà risparmiata e che la società aveva già messo in conto.

Oltre ai 55 mln incassati per Onana non sono usciti dalle casse dell'Inter circa 80 mln: 40 mln sarebbero serviti per accontentare il club inglese che nella scorsa stagione lo aveva concesso ai dirigenti nerazzurri in prestito oneroso e 48 mln, cifra al lordo, avrebbe incassato il calciatore per 4 anni di contratto.