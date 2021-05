Moratti: “Mourinho perfetto per la Roma. Il primo incontro? Ho capito che odiava…”

Mourinho sarà perfetto per la Roma. Ne è convinto Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter e colui che portò Mou a Milano

MOURINHO PERFETTO PER LA ROMA - "Un professionista serissimo, che ha l'intelligenza, la simpatia e l'ironia di fare e dire cose interessanti e spiritose che rendono il calcio meno drammatico. Lo trovo la persona perfetta per una società come la Roma, come perfetto lo è stato per l'Inter. Arriverà con l'idea di vincere sin dal primo giorno: per i romanisti sarà divertentissimo seguirlo".