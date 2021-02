Inter, tre motivi dietro la rottura BC-Suning: “Zhang irritato perché da Londra volevano…”

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, Suning e BC Partners hanno interrotto la trattativa per la possibile cessione dell’Inter nelle mani del colosso di private equity con base a Londra. Scaduta la due diligence, infatti, le parti si sono trovate in disaccordo sulla valutazione della società.

Ma, stando a quanto riporta Tuttosport, sarebbero soprattutto tre i motivi della rottura:

“In primis, una marcata distanza sulla valutazione del club; in secondo luogo Bc Partners, nonostante l’indicazione arrivata da Nanchino, ha voluto tentare l’immediata scalata alla quota di maggioranza, provocando l’irritazione dei cinesi. Ultimo motivo imputabile alla rottura è strettamente legato a quanto appena sottolineato, perché il dossier curato da Goldman Sachs Asia avrebbe attratto molti altri potenziali investitori finanziari che possono davvero diventare partner di Suning che, in questa fase, vuole sfruttare il volano del progetto (in cantiere) per il nuovo San Siro“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)