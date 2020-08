Mourinho: “Ricordo chiaramente Inter-Bayern, eravamo fiduciosi. In albergo presi a calci…”

A due giorni dalla finale di Champions League tra Psg-Bayern Monaco, José Mourinho ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN. L’allenatore inizia l’intervista raccontando un aneddoto risalente al 22 maggio 2010: “Se ricordo il giorno della finale? Sì, molto chiaramente. Avevamo queste scatole con noi in albergo, dentro c’erano queste magliette celebrative che indossi quando vinci partite del genere. Ho preso a calci quelle scatole. Odio questa roba di marketing. Sono sicuro che anche il Bayern avrà maglie come questa, anche il Paris“, racconta lo Special One.

“Posso solo sperare che né l’allenatore né i giocatori li vedano prima della finale. Ma a parte questo, all’epoca eravamo molto fiduciosi. Non eravamo nemmeno nervosi. Allora avevamo molti giocatori di 30 anni nella squadra, per loro era l’opportunità “ora o mai più”. Quattro o cinque giocatori stavano affrontando gli ultimi due anni della loro carriera. Quindi avremmo potuto scrivere questa storia unica solo quel giorno. Abbiamo eliminato il Barça in semifinale, vinto campionato e coppa. La fiducia in noi stessi era enorme e non c’è di meglio prima di una finale con una pressione così grande. Ecco perché penso che anche la posizione di partenza del Bayern sia ottima adesso“.

(DAZN)