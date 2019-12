Jose Mourinho non ha festeggiato la vittoria del suo Tottenham: il dolore per la perdita del suo cane ha reso amaro il Natale dello Special One. E’ stato lo stesso Mourinho, nel pre-partita della gara contro il Brighton, a dare l’annuncio della scomparsa. Lacrime agli occhi, Mourinho ha parlato di un Natale duro per lui: “Il mio cane è morto e il mio cane è la mia famiglia. Quindi è stato molto difficile ma bisogna andare avanti”.