Mourinho: “Chi tra i miei giocatori all’Inter può essere grande allenatore? Sicuramente…”

“Cambiasso ovviamente può essere un grande allenatore, tutti quelli che giocavano in quella posizione, ‘numero 6’ davanti alla difesa, hanno una visione privilegiata del gioco: Costinha, Cambiasso, Xavi Alonso, Matic, li ho allenati e hanno tutti queste qualità per farcela”.

José Mourinho, ex tecnico dell’Inter, in occasione del decimo anniversario del Triplete nerazzurro è intervenuto a Sky Sport e ha scelto El Cuchu come futuro grande tecnico.

“Dipende tutto da ‘vuole o non vuole’. Tanti hanno le qualità, ma decidono che vogliono una vita diversa, senza la pressione di ogni giorno che è enorme. La prima questione è proprio: voglio o non voglio”, ha spiegato l’allenatore portoghese.