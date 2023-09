Moviola CdS – Inter-Fiorentina, sbagliata gestione dei cartellini: per Arthur…

Ciò che non ha convinto nella direzione di gara è la gestione dei cartellini. In particolare, ne mancano due alla viola: "Non sufficiente la gestione disciplinare di Marchetti (chiude con 2 gialli e 25 falli): manca l’ammonizione per Biraghi quando di mano ferma Lautaro che lo aveva saltato e stava andando via, manca soprattutto quella per Arthur, brutto lo step on foot sul collo del piede di Barella: pochi centimetri più su e sarebbe stato rosso".