Juve-Empoli, moviola CdS: rosso Milik netto. Manca rigore clamoroso su Gyasi”

Voto 5 per l’arbitro di Juventus-Empoli, terminata 1-1 ieri. Ecco la moviola del Corriere dello Sport sul match pareggiato dai bianconeri: “Per la serie: come provare a complicarsi la vita. Diversi errori (che nascondono altre piccole defaillance) che macchiano la sua gara. Ma il rosso per Milik doveva vederlo lui, in area della Juve c’è un fallo su Gyasi clamoroso e il timing per fischiare la fine sul tiro di Cancellieri è orrendo (fischia mentre il giocatore sta tirando, fosse entrata... ): per sua fortuna non è successo nulla, altrimenti sarebbe stata dura. Insufficiente.