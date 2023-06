Mulattieri-Sassuolo si fa a prescindere da Frattesi. Ecco quanto incasserebbe l’Inter

L’attaccante spinge per andare a Sassuolo, gli emiliani lo aspettano a braccia aperte

Samuele Mulattieri è destinato a vestire la maglia del Sassuolo. Il giocatore, attualmente impegnato agli Europei U21, è reduce dall'ottima stagione con il Frosinone e l'Inter adesso punta a fare cassa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’attaccante spinge per andare a Sassuolo, gli emiliani lo aspettano a braccia aperte.

"I due club sono disposti a separare l’eventuale operazione che porterebbe l’azzurrino in Emilia dalla trattativa in corso per Davide Frattesi, che nei piani dei nerazzurri dovrebbe fare il percorso inverso. Mulattieri ha manifestato la chiara volontà di andare a Sassuolo".