Durante il programma Twitch Vox to Box, il dibattito si sposta su Theo Hernandez e Ferland Mendy, terzini mancini rispettivamente di Milan e Real Madrid, discutendo su quale dei due sia più forte. In merito è intervenuto anche Radja Nainggolan, che ha raccontato questo retroscena: "Io ho lavorato con Pintus all'Inter e quando stavo là con Conte mi disse che non aveva mai visto una roba come Mendy a livello di forza e di esplosività".