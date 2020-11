Mercato, spunta una meta imprevedibile per Nainggolan: “Rifiutato, ingaggio impossibile”

Durante la recente sessione di mercato, l’Inter ha cercato di cedere Radja Nainggolan. Il belga non rientrava nei piani di Conte ed è stato per tutto il mercato sul punto di tornare al Cagliari, ma poi i due club non hanno trovato un accordo. La squadra sarda, però, non è stata l’unica possibilità per il Ninja. Secondo quando riporta Toi Goa, infatti, un rappresentante dell’Inter lo avrebbe offerto a una società della Indian Super League.

A bloccare la trattativa è stato l’ingaggio di Nainggolan, la richiesta del calciatore era di circa 5 milioni di euro a stagione. Risposta secca da parte del club indiano: “Nessuno nella ISL è nella posizione finanziaria di poter sostenere un simile stipendio”.