Inter, un giocatore ha guadagnato in fretta la fiducia di Conte. Nainggolan? Il problema…

Un colpo, Hakimi, e poi opportunità da cogliere. Causa coronavirus, è stato un mercato bloccato e non solo per l’Inter. Ecco perché i rientri dai prestiti di alcuni giocatori che la scorsa stagione erano considerati fuori dal progetto, potrebbe rivelarsi fondamentale per la stagione nerazzurra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Perisic è rientrato alla grande, con atteggiamento e volontà. “Le caratteristiche fisiche lo hanno aiutato a guadagnare in fretta la fiducia di Conte e la duttilità tattica ha fatto il resto. Da esterno o seconda punta, il croato si sta rivelando una risorsa preziosa“.

Discorso diverso invece per Radja Nainggolan: “E pensare che in passato Conte aveva provato in tutti i modi a portare al Chelsea il Ninja, che oggi invece fatica a trovare un minutaggio vero che possa garantirgli una chance per mettersi in mostra. Il problema, però, è anche di atteggiamento. E Conte lo ha fatto notare chiaramente“.

(Gazzetta dello Sport)