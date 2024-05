Quella contro il Lecce potrebbe essere l'ultima partita di Giovanni Di Lorenzo con la maglia del Napoli. Le parole dell'agente del giocatore, Mario Giuffredi, hanno lasciato intendere che difficilmente la sua avventura continuerà nel club azzurro. "Finché non finisce il campionato, non voglio rispondere a nessuno. Poi vedremo il da farsi". Inoltre, come sottolinea il Corriere dello Sport, il giocatore ha espresso la volontà di lasciare Napoli al termine della stagione nonostante un contratto con scadenza 2028.

"L’annuncio del nuovo allenatore potrebbe avere un peso sul destino del terzino oppure no, chi può dirlo con certezza? D’altronde Di Lorenzo non è solo il capitano del Napoli, ma anche un giocatore simbolo e un riferimento per la squadra. La futura guida tecnica vorrà sicuramente parlargli, proverà a fargli cambiare idea, a capire nel dettaglio le ragioni del suo stato d’animo. Nel calcio tutto muta in poco tempo, ma oggi Di Lorenzo ha deciso e lo ha fatto non senza avvertire l’amarezza di chi a Napoli si sente come a casa".