Verso Napoli-Inter, due nerazzurri vicini a dare forfait. GdS: “Semplici affaticamenti ma…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport traccia un bilancio della situazione in casa Inter: “Dove eravamo rimasti? L’Inter, con tre sconfitte in 25 giorni, ha dato la sensazione di essere arrivata a ridosso della primavera col fiato corto: dopo il k.o. con la Juve, occorre subito il riscatto con la Samp. Il Covid non ha toccato la rosa di Conte, tutti i giocatori hanno potuto svolgere i compiti a casa. Il lavoro alla Pinetina è stato intenso, come una seconda preparazione, e ha lasciato qualche strascico. Semplici affaticamenti, anche se Vecino e Godin difficilmente recupereranno in Coppa Italia”.

OBIETTIVI – La Rosea, poi, spiega come gli obiettivi primari siano la Coppa Italia e poi una serie di vittorie di fila in campionato per riaprire il discorso scudetto, senza dimenticare però l’Europa League, che partirà una volta conclusa la Serie A.