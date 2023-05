Inter, febbre per Onana: c’è Handanovic con il Napoli? E in Coppa Italia…

Possibile sorpresa tra i pali per il match del Maradona: l'estremo difensore camerunense potrebbe far spazio al suo compagno di squadra

Ci saranno sicuramente alcune differenze nell'Inter di questo pomeriggio rispetto a quella che ha battuto il Milan a San Siro pochi giorni fa in Champions League. Simone Inzaghi è chiamato a gestire al meglio le energie, perché gli impegni sono diversi e tutti troppo importanti per gli obiettivi che i nerazzurri possono raggiungere in questo finale di stagione.

Una novità non prevista però potrebbe esserci tra i pali. La riporta infatti il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Qualche dubbio in difesa. Onana ha accusato qualche linea di febbre e, dunque, dovrà essere verificato oggi. In preallarme Handanovic, che, in ogni caso, sarà in campo nella finale di Coppa Italia".