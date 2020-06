Ecco l’orario di Napoli-Inter: oggi l’annuncio. No supplementari: in caso di 1-0 per i nerazzurri…

L’Inter sa già di affrontare il Napoli sabato 13 giugno al San Paolo ma non è ancora stato definito l’orario del match. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, in giornata la Lega annuncerà gli orari delle due semifinali ma i due match, e la finale, avranno inizio alle 21.00.

NIENTE SUPPLEMENTARI – La Rosea, poi, spiega come si evolveranno le partite in programma venerdì e sabato se l’esito finale dovesse portare ai supplementari: “Semifinali senza supplementari: in caso di parità, tenendo conto del risultato dell’andata, si andrà direttamente ai rigori. Una soluzione che la Lega ha adottato per andare incontro alle richieste dei club, preoccupate dalla ripartenza in salita. Così potranno evitarsi 30 minuti di eventuale fatica aggiuntiva”, spiega la Rosea.