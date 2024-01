Napoli-Inter, Rocchi negli spogliatoi al 45’: ecco la motivazione ufficiale

Il vero motivo per cui Gianluca Rocchi era negli spogliatoi al 45' di Napoli-Inter. Lo svela il sito ufficiale dell'AIA: "L'AIA respinge le supposizioni, pubblicate oggi su alcuni siti on line, inerenti la discesa negli spogliatoi del Responsabile della CAN Gianluca Rocchi, durante l'intervallo della finale di Supercoppa Italiana. Tale decisione è infatti legata, come è evidente, alla comunicazione all'arbitro dell'autorizzazione FIGC ad osservare un minuto di silenzio ad inizio secondo tempo per la scomparsa di Gigi Riva", si legge.