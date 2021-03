Inter, dieci i giocatori in Nazionale: il calendario dei loro impegni

Sono rimasti 10 giocatori alla Pinetina a disposizione di Conte: quattro sono in quarantena e gli altri dieci sono partiti

Sono dieci i giocatori partiti per le Nazionali, quattro quelli in quarantena a causa del covid e dieci quelli rimasti alla Pinetina per lavorare agli ordini di Conte. A proposito dei dieci giocatori dell'Inter partiti per rispondere alle chiamate dei loro CT per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 e di Coppa D'Africa, questo è l'elenco dei loro impegni: