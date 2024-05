Come prevedibile in queste situazioni, i portavoce di Pimco e Oaktree non hanno voluto commentare la notizia, mentre Suning si è esposto

Sono giorni decisivi in casa Inter per quanto riguarda il futuro societario, con la scadenza del prestito di Oaktree fissata per il 20 maggio e la piccola frenata con Pimco raccontata ieri da Bloomberg. Ma cosa fanno sapere le parti in causa? Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Come prevedibile in queste situazioni, i portavoce di Pimco e Oaktree non hanno voluto commentare la notizia, mentre Suning avrebbe ribadito di essere tranquilla perché l’accordo era già stato raggiunto nei giorni scorsi e manca appunto soltanto l’ufficialità che dovrebbe arrivare entro il fine settimana malgrado i permessi per ottenere l’ok a questo tipo di operazioni richiedano sempre tempi lunghi".