Dopo Empoli testa a Udine e poi al Cagliari. Ma è inevitabile che in casa nerazzurra il sogno sarebbe vincere lo scudetto in casa del Milan il 22 aprile. Per farlo serve mantenere invariato il distacco di 14 punti dai rossoneri e battere la squadra di Pioli nella stracittadina.

"Se davvero la certezza dello scudetto dovesse arrivare al triplice fischio del derby, proprio per questioni di ordine pubblico nella notte non sono previsti festeggiamenti ufficiali mentre per il giorno dopo dovrebbe essere allestito un bus scoperto che porterebbe i campioni d’Italia fino in Duomo per l’immancabile bagno di folla. A seguire il mezzo con la squadra potrebbe esserci un altro pullman col cuore della curva", scrive La Gazzetta dello Sport.