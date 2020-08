Conte-Marotta, situazione precipitata nelle ultime settimane. E il rapporto con Ausilio…

Ci eravamo tanti amati: potrebbe essere questo il titolo che spiegherebbe il rapporto tra Antonio Conte e Beppe Marotta. I due, dopo gli anni di successi alla Juventus, si sono cercati e ritrovati all’Inter, ma questa volta le cose non sono andate allo stesso modo, tanto che l’addio del tecnico sembra oggi lo scenario più plausibile. Secondo il Corriere dello Sport “il vero problema sono i suoi rapporti con la dirigenza, e nello specifico con Marotta e Ausilio. […] Qualcuno sostiene che arriverà a chiedere la testa di uno o addirittura di entrambi“.

MAROTTA – “Sorprende e non poco come si sia deteriorato il legame con l’ad che è stato anche l’artefice del suo sbarco all’Inter. […] Tutto precipitato nelle ultime settimane. Basti ricordare quando, dopo il pareggio con la Roma, Conte parlò di «calendario folle», insinuando che «quando è stato fatto, noi non eravamo presenti». Quell’attacco diretto era il frutto di un risentimento che stava già covando e che era ormai sul punto di esplodere“.

AUSILIO – “Con il ds le prime scintille risalgono ad autunno, ma paradossalmente, dopo lo sfogo di Bergamo, c’è stato un riavvicinamento, conciso con l’inizio dell’avventura finale in Europa League“.