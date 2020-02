SM – Vigilia Inter, arriva una novità su Lukaku. Occhio ad Handanovic: ecco quando rientrerà

E’ già vigilia di Coppa Italia per l’Inter di Antonio Conte. Dopo la grandissima vittoria in rimonta nel derby, infatti, i nerazzurri attendono il Napoli a San Siro per la semifinale di andata. Una sfida prestigiosa e importante per la stagione della squadra, a cui Conte tiene molto. Ovvio che, nel mezzo di un ciclo di fuoco come quello iniziato contro i rossoneri, l’allenatore nerazzurro stia però pensando a un moderato turnover. E, secondo Sport Mediaset, la novità principale riguarda Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha saltato sollo la trasferta di Champions a Barcellona e potrebbe osservare un turno di riposo. Anche perché domani sera tornerà anche Lautaro Martinez, assente per squalifica nelle ultime due giornate. Senza contare che Alexis Sanchez sta tornando alla sua forma migliore.

Capitolo Handanovic: secondo Sport Mediaset, il portiere dovrebbe rientrare in occasione della cruciale sfida dell’1 marzo all’Allianz Stadium contro la Juventus. Nel frattempo, i nerazzurri si sono cautelati con le visite mediche di Viviano, che verrà tesserato nel caso in cui dimostrasse di essere già in forma. Fiducia comunque a Padelli.

(Fonte: Sport Mediaset)