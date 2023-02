Nuovo San Siro, le tappe dei 4 anni di modifiche: il ‘vincolo’ blocca la Cattedrale

"I paletti hanno portato a una prima revisione del piano a settembre 2020, poi ecco altre prescrizioni nell’ottobre 2021, tra le quali il taglio delle volumetrie da 145mila a 98mila mq di superficie su cui costruire [...]. Il progetto dello studio Populous è stato scelto ufficialmente dai club nel dicembre 2021, ma anch’esso ha cambiato volto in questi anni in base alla modifica delle volumetrie ma anche all’aumento dei costi: nell’ultimo rendering la “Cattedrale” squadrata, ispirata al Duomo e alla Galleria, è diventata uno stadio ovale, con una più modesta parte a vetri".

"Dopo 40 giorni di dibattito pubblico, prima di Natale il Consiglio comunale ha chiesto ulteriori modifiche per dare l’ok: ora si chiede uno stadio più grande rispetto all’idea originaria e quindi da 70mila posti, dei biglietti con prezzi non superiori a oggi, del verde pubblico che costituisca il 50% dell’intera zona e in più 40 milioni a carico dei club per la riqualificazione del quartiere".