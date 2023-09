Nuovo San Siro, l’Inter accelera: 70mila posti e “Cittadella dello sport”. I lavori…

Due le premesse per la costruzione del nuovo impianto:

“Secondo l’intendimento del club, lo stadio dovrà avere una capienza da 70mila, e dovrà restare all’interno di una grande area verde aperta al pubblico e attrezzata con strutture, negozi e servizi”.

Parliamo di una specie di “Cittadella dello sport”, preferibilmente con parcheggi sotterranei.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il progetto e lo studio di fattibilità è stato già affidato allo studio Populous, lo stesso che aveva in mano la “Cattedrale” in coabitazione col Milan.

“Un passaggio tecnico necessario a priori è l’inserimento del termine “stadio” nel piano regolatore di Rozzano, ma le criticità da risolvere ben prima di dare il via ai lavori (ipoteticamente a fine 2025) sono soprattutto legate alla gestione del traffico”.

Per questo motivo verrà chiamata in causa presto la Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A: le ipotesi di cui si parlerà riguardano un passaggio pedonale dedicato dal metrò e la possibilità di spostare più indietro il casello per chi arriva da Milano sud, così da evitare futuri imbottigliamenti.

