Aggiornamenti sul progetto per il nuovo stadio dell’Inter dal Sole 24 Ore oggi in edicola: l'area individuata resta quella di Rozzano

Aggiornamenti sul progetto per il nuovo stadio dell’Inter dal Sole 24 Ore oggi in edicola. Il club nerazzurro ha ormai le idee chiare e si sta muovendo sull’area di Rozzano: “Il focus, al di là delle ipotesi ventilate da Palazzo Marino su un restyling di San Siro, resta per l’Inter sull’area di Rozzano. Approvata dal Comune la variante al Pgt si sta per concludere l’analisi sul tema viabilità, per risolvere eventuali criticità (non ci sarà problema, se servirà, a ottenere dalla famiglia Cabassi una proroga sull’esclusiva dei terreni che scade ad aprile 2024).