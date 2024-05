"A quel punto deciderà se mantenere gli obiettivi fissati o accelerare il risanamento verso l’equilibrio economico che l’Inter non ha ancora raggiunto. Solo allora si capirà se i budget di mercato e le disponibilità per i rinnovi (che incidono sul costo della rosa) rimarranno quelli attuali o se ci saranno cambiamenti. È difficile, in ogni caso, che Oaktree si presenti con iniezioni di cassa non dettate da necessità immediate o che voglia sostenere un mercato più aggressivo di quello pianificato".