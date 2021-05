Cds – Oaktree e Inter, molto più di un finanziamento: ecco il futuro con Suning

Dalla scorsa settimana, come già emerso, Oaktree ha sorpassato Bain Capital e vede il traguardo. L'ingresso nell'Inter sarà a lungo termine

"Questione di ore, al massimo di giorni. Il fine settimana si avvicina e si avvicina anche il momento in cui verranno messe le firme sotto l’accordo che garantirà all’Inter un’abbondante iniezione di denaro. Dalla scorsa settimana, come già emerso, Oaktree ha sorpassato Bain Capital e vede il traguardo. Difficile che ci sia un ribaltone proprio ora".

Il Corriere dello Sport non ha dubbi: Oaktree sta per mettere piede nell'Inter. Ed entrerà nel club nerazzurro per restarci.

Dei 300 milioni complessivi, parte servirà per il finanziamento e parte per liquidare, subito o in un secondo momento, LionRock come socio di minoranza.