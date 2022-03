GdS: Inter-Oaktree, sul tavolo i tassi di interesse del finanziamento da 275 mln

In questi giorni ha parlato Cano, manager del fondo che ha in pegno le quote nerazzurre di Suning

In un'intervista concessa a Calcio e Finanza, durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, Alejandro Cano, managing director per Oaktree Global Opportunities, ha parlato dell'Inter. Il fondo ha in pegno le quote nerazzurre di Suning. «Un futuro da proprietari dell’Inter? Non è nei nostri piani, vogliamo lavorare come partner e offrire supporto, ma chi lo sa», ha detto il manager.