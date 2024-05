"Se domani il pagamento non sarà arrivato, partiranno subito le procedure di escussione, a meno che il regolamento del prestito non preveda un periodo di grazia, ossia qualche giorno in cui il default può ancora essere sanato. In Lussemburgo, le procedure sono molto rapide: entro 24/48 ore, Oaktree potrà annunciare di aver acquisito la proprietà di Grand Tower e quindi dell’Inter".