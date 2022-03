Oaktree ‘tifa’ per il nuovo stadio. Cano: “Per l’Inter treno che non si può perdere”

Anche il fondo cui si sono rivolti gli Zhang vuole un nuovo stadio per l'Inter. Uno stadio all'altezza del club e del periodo storico

Alejandro Cano, managing director di Oaktree, è intervenuto ieri al Business Football Summit organizzato dal Financial Times e ha chiarito in modo inequivocabile come anche il fondo cui si sono rivolti gli Zhang voglia un nuovo stadio per l'Inter. Uno stadio all'altezza del club e del periodo storico.